С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ — Finance.ua

С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ Сегодня 15:16 — Казна и Политика

С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ

Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

«Киевская городская военная администрация методично и систематически предпринимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной», — Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен досмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

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