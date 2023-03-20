С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ

Казна и Политика
59
С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ
С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа: начальник КГВА подписал приказ
Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба КМВА.
Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.
«Киевская городская военная администрация методично и систематически предпринимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной», — Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.
В случае необходимости может быть произведен досмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.
Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.