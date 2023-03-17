С 26 марта метро в Киеве будет работать на час дольше — Finance.ua

С 26 марта метро в Киеве будет работать на час дольше
В Киеве планируют сократить комендантский час с 00.00 26 марта. При этом в столице продлят работу общественного транспорта и магазинов.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, метрополитен и наземный общественный транспорт изменят график работы согласно времени комендантского часа — то есть будут работать на час дольше.
К тому же магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу — с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.
Кроме того, в Киевской области комендантский час тоже сократят. Его продолжительность будет такой же, как и в столице.
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