С 25 сентября в Киеве действуют новые пропуски на авто: что делать со старыми — Finance.ua
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С 25 сентября в Киеве действуют новые пропуски на авто: что делать со старыми

Технологии&Авто
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С 25 сентября в Киеве действуют новые пропуски на авто: что делать со старыми
С 25 сентября в Киеве действуют новые пропуски на авто: что делать со старыми
С 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Пропуски, полученные ранее, следует вернуть.
Об этом сообщает КГВА.
«Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка», — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.
Он напомнил, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте.
«Они исключительно предъявляются по требованию стражей порядка или военных», — добавил начальник КМВА.
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По материалам:
РБК-Україна
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