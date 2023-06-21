С 21 июня в Украине меняются условия ведения охранной деятельности — Finance.ua

С 21 июня в Украине меняются условия ведения охранной деятельности Сегодня 18:00 — Казна и Политика

С 21 июня в Украине меняются условия ведения охранной деятельности

С сегодняшнего дня, 21 июня, охранной деятельностью в Украине смогут заниматься исключительно лица, которые находятся в военном резерве и имеют отсрочку от призыва или не подлежат призыву во время мобилизации.

Это предусматривают положения постановления Кабинета Министров от 18 апреля 2023 № 341, которые вступают в силу 21 июня.

Лицензионные условия осуществления охранной деятельности дополнены двумя пунктами по персоналу охраны. В частности — по перечню документов, которые прилагаются к заявлению о получении лицензии на осуществление охранной деятельности. Так, отныне должно подаваться:

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывание в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части), указанных в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки (прилагается копия соответствующего документа), кроме лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Копия военного билета, контракта или справка, подтверждающая право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Или справка о том, что лицо по состоянию здоровья не может быть призвано на военную службу.

Если такие документы не будут предоставлены, соискателям лицензии будет просто отказано в ее выдаче.

Относительно действующих лицензиатов документ не содержит требований отчитаться, что их персонал получил необходимые справки. Речь идет только о приеме на работу новых сотрудников.

Економічна Правда По материалам:

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