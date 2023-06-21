С 21 июня в Украине меняются условия ведения охранной деятельности — Finance.ua

С 21 июня в Украине меняются условия ведения охранной деятельности
С сегодняшнего дня, 21 июня, охранной деятельностью в Украине смогут заниматься исключительно лица, которые находятся в военном резерве и имеют отсрочку от призыва или не подлежат призыву во время мобилизации.
Это предусматривают положения постановления Кабинета Министров от 18 апреля 2023 № 341, которые вступают в силу 21 июня.
Лицензионные условия осуществления охранной деятельности дополнены двумя пунктами по персоналу охраны. В частности — по перечню документов, которые прилагаются к заявлению о получении лицензии на осуществление охранной деятельности. Так, отныне должно подаваться:
- Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывание в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части), указанных в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки (прилагается копия соответствующего документа), кроме лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
- Копия военного билета, контракта или справка, подтверждающая право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Или справка о том, что лицо по состоянию здоровья не может быть призвано на военную службу.
Если такие документы не будут предоставлены, соискателям лицензии будет просто отказано в ее выдаче.
Относительно действующих лицензиатов документ не содержит требований отчитаться, что их персонал получил необходимые справки. Речь идет только о приеме на работу новых сотрудников.
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