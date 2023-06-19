С 19 июня в Украине возвращаются довоенные правила наследования — Finance.ua

С 19 июня в Украине возвращаются довоенные правила наследования Сегодня 09:00

С 19 июня в Украине возвращаются довоенные правила наследования

19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства.

Это предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, вступающими в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете «Урядовий кур'єр»).

Данным нормативным актом отменяется одно из положений другого постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения». Так, после начала войны Кабмин установил, что срок для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

Таким образом, с 19 июня все вопросы, связанные с наследством, нужно снова решать в течение шести месяцев, как было до войны, а не десяти месяцев.

Справка Finance.ua:

Наследование — это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику. Наследование может происходить по закону или по завещанию.

По завещанию наследовать имущество можно, если наследодатель при жизни, находясь в здравом уме и трезвой памяти, воспользовавшись услугами уполномоченного лица, составил завещание на тех лиц, кому бы он хотел передать принадлежащее ему имущество и права.

Если завещания нет, то наследники имеют право наследовать права и обязанности по закону. В законодательстве определены пять очередей наследования по закону. И в случае если наследников определенной очереди нет, право наследования переходит к наследникам следующей очереди.

К первой очереди относятся дети, муж или жена, родители. Каждый из этих наследников имеет право на равную долю в имуществе наследодателя, все делится поровну между указанными лицами. Вторая очередь — родные братья и сестры, баба и дед. Третья — дядя и тетя наследодателя.

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Економічна Правда По материалам:

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