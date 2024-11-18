С 1 января часть бизнеса закроется из-за старого постановления Кабмина, — нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 января часть бизнеса закроется из-за старого постановления Кабмина, — нардеп

Казна и Политика
225
Значительная часть предпринимателей будут вынуждены прекратить работу, начиная с 1 января, если Кабмин срочно не внесет изменения в свое постановление двухлетней давности.
Об этом предупреждает народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Она отметила, что постановление Кабмина от 29 июля 2022 года № 894 обязывает всех предпринимателей (кроме упрощенцев I группы, выездной торговли и тех, кто торгует в районе проведения военных (боевых) действий), обеспечить возможность безналичных расчетов с клиентами, начиная с 1 января 2025 года.
«Налоговая не забывает напоминать о строгом соблюдении этих требований. Вот только без интернета проведение безналичных расчетов невозможно. Доступ к фиксированному интернету есть не более чем в 60−65% населенных пунктов», — объясняет Южанина суть проблемы.
Народная избранница призвала срочно внести изменения в упомянутое постановление правительства, чтобы предпринимателям не грозили штрафы.
«Надо разобраться наконец с работой провайдеров в сельской местности и делать все возможное, чтобы интернет там, где он был, оставался», — добавила она.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.