С 1 января часть бизнеса закроется из-за старого постановления Кабмина, — нардеп Сегодня 10:37 — Казна и Политика

Значительная часть предпринимателей будут вынуждены прекратить работу, начиная с 1 января, если Кабмин срочно не внесет изменения в свое постановление двухлетней давности.

Об этом предупреждает народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она отметила, что постановление Кабмина от 29 июля 2022 года № 894 обязывает всех предпринимателей (кроме упрощенцев I группы, выездной торговли и тех, кто торгует в районе проведения военных (боевых) действий), обеспечить возможность безналичных расчетов с клиентами, начиная с 1 января 2025 года.

«Налоговая не забывает напоминать о строгом соблюдении этих требований. Вот только без интернета проведение безналичных расчетов невозможно. Доступ к фиксированному интернету есть не более чем в 60−65% населенных пунктов», — объясняет Южанина суть проблемы.

Народная избранница призвала срочно внести изменения в упомянутое постановление правительства, чтобы предпринимателям не грозили штрафы.

«Надо разобраться наконец с работой провайдеров в сельской местности и делать все возможное, чтобы интернет там, где он был, оставался», — добавила она.

УНІАН По материалам:

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