С 1 января 2023 года вводится электронный аудит для крупных налогоплательщиков — Finance.ua

С 1 января 2023 года вводится электронный аудит для крупных налогоплательщиков
Введение е-аудита намечается с 1 января 2023 года.
Об этом рассказали в Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
«С 1 января 2023 года будет введена обязательная подача крупными налогоплательщиками по запросу контролирующего органа во время проведения проверки стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) и его анализ с помощью специализированного программного обеспечения с использованием современных методик аудита», — сказано в сообщении.
Обязательная подача SAF-T UA для всех крупных налогоплательщиков предусмотрена с 1 января 2025 года (при условии принятия соответствующих изменений в налоговое законодательство).
Стандартный аудиторский файл SAF-T UA — это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий экспортируемые из исходной системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также информацию об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период.
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