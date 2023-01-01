С 1 января 2023 года вводится электронный аудит для крупных налогоплательщиков — Finance.ua

С 1 января 2023 года вводится электронный аудит для крупных налогоплательщиков Сегодня 14:35 — Казна и Политика

С 1 января 2023 года вводится электронный аудит для крупных налогоплательщиков

Введение е-аудита намечается с 1 января 2023 года.

Об этом рассказали в Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

«С 1 января 2023 года будет введена обязательная подача крупными налогоплательщиками по запросу контролирующего органа во время проведения проверки стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) и его анализ с помощью специализированного программного обеспечения с использованием современных методик аудита», — сказано в сообщении.

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Обязательная подача SAF-T UA для всех крупных налогоплательщиков предусмотрена с 1 января 2025 года (при условии принятия соответствующих изменений в налоговое законодательство).

Стандартный аудиторский файл SAF-T UA — это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий экспортируемые из исходной системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также информацию об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период.

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