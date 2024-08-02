С 1 сентября для пассажиров аэропортов ЕС действует новый запрет — Finance.ua

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С 1 сентября для пассажиров аэропортов ЕС действует новый запрет

Мир
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С 1 сентября для пассажиров аэропортов ЕС действует новый запрет
С 1 сентября для пассажиров аэропортов ЕС действует новый запрет
Недавно обновленный регламент ЕС снова ввел ограничения для пассажиров, путешествующих европейскими авиакомпаниями.
Так, с 1 сентября 2024 г. эти пассажиры должны перевозить в ручной клади не более 100 мл жидкости, включая аэрозольные и гелевые баллончики.
Об этом сообщает Schengen.News.
Эта новость была прокомментирована в пресс-релизе Международного совета аэропортов (ACI) Europe, который отметил, что новая мера повлияет как на пассажиров, так и на аэропорты.
Новое ограничение побудило все аэропорты установить сканеры C3, являющиеся самыми современными устройствами по стандартам обнаружения. До сих пор эти сканеры позволяли пассажирам проносить жидкости без каких-либо ограничений, а также хранить их вместе с электронными устройствами, такими как ноутбуки.
Приобретение сканеров C3 может стоить обойтись почти в восемь раз дороже обычных машин. Расходы на их содержание также в четыре раза выше.

Многие страны ЕС развернули сканеры C3

Некоторые аэропорты Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Мальты развернули сканеры C3, в то время как в Великобритании в общей сложности шесть меньших аэропортов установили устройства. Все эти британские аэропорты должны ввести новое правило жидкости.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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