С 1 октября меняется механизм выплат субсидий — Finance.ua

С 1 октября меняется механизм выплат субсидий Сегодня 08:13 — Личные финансы

С 1 октября меняется механизм выплат субсидий, www.freepik.com

Министерство социальной политики меняет механизм выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение бытового топлива и сжиженного газа.

«Согласно постановлению, выплаты субсидий и льгот будут осуществляться через органы Пенсионного фонда Украины. Такое решение принимается с целью обеспечения права на положенные льготы лицам, вынужденным покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии», — пояснила замглавы КГГА Марина Хонда.

Что это значит

Все, кто имеет такое право, будут продолжать получать льготы на местах проживания.

Лица, уже получающие субсидии и льготы, изменения механизма на себе не ощутят. Выплаты будут поступать тем способом, которым поступали до этого: на карточные счета или через «Укрпочту».

Кроме того, согласно постановлению, до 1 декабря будет действовать переходный период, в течение которого начисление субсидий и льгот будут осуществлять органы социальной защиты населения. После этого такие функции также перейдут в органы Пенсионного фонда Украины.

Указанное постановление предусматривает внесение ряда изменений в нормативные акты Правительства, которыми регулируются вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот.

Справка Finance.ua:

ранее в Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предполагающий «привязки» к месту жительства человека;

в государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.

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