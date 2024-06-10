С 1 мая транспорт должен использовать биотопливо на уровне не менее 5% — Finance.ua

С 1 мая транспорт должен использовать биотопливо на уровне не менее 5%
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Рада приняла законопроект № 3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта. С 01 мая 2025 года будет обязательный компонент у биотоплива на уровне не менее 5%», — написал народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Речь идет об использовании биобутанола, биогаза, биодизеля, биоэтанола, биоводорода
и т. д.
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