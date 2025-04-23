С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit возрастут: успейте приобрести выгодно! — Finance.ua

С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit возрастут: успейте приобрести выгодно! Сегодня 10:10

С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit возрастут: успейте приобрести выгодно!

приобрести билет по выгодной цене, ведь с 1 мая стоимость вырастет как для оффлайн, так и для онлайн-участия. Не откладывайте решение, которое может сэкономить ваш бюджет. Отличные инвестиции начинаются с выгодных решений. А сейчас — именно тот момент, ведь главная инвестиционная конференция этой весны Invest Talk Summit уже скоро. Не упустите возможность, ведь с 1 мая стоимость вырастет как для оффлайн, так и для онлайн-участия. Не откладывайте решение, которое может сэкономить ваш бюджет.

Как получить двойную выгоду? Для всех желающих посетить мероприятие действуют Для всех желающих посетить мероприятие действуют специальные скидки в случае приобретения одновременно более чем одного билета

покупайте два билета — получайте скидку -10%,

покупайте три — получайте -15%,

а за покупку четырех и более — скидка -20%.

Приглашайте друзей, коллег и партнеров, инвестируйте в знания и получайте максимум от инвестиционной конференции. Участники боевых действий могут посетить конференцию бесплатно ( при условии предварительной регистрации ).

Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025?

Это наиболее актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена. Актуальная аналитика, финансовая мотивация, практические кейсы, нетворкинг и партнерство — это все вы найдете на Invest Talk Summit.

В этом году эксперты будут обсуждать наиболее важные и горячие темы:

Куда перемещается глобальный капитал?

Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП

Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?

Инвестстратегии для медвежьего рынка

Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов

Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса

Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернатив

Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам

Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU. ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты.

ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных до управления активами и частным капиталом.

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