С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit возрастут: успейте приобрести выгодно! — Finance.ua

С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit возрастут: успейте приобрести выгодно!
Отличные инвестиции начинаются с выгодных решений. А сейчас — именно тот момент, ведь главная инвестиционная конференция этой весны Invest Talk Summit уже скоро. Не упустите возможность приобрести билет по выгодной цене, ведь с 1 мая стоимость вырастет как для оффлайн, так и для онлайн-участия. Не откладывайте решение, которое может сэкономить ваш бюджет.
Как получить двойную выгоду? Для всех желающих посетить мероприятие действуют специальные скидки в случае приобретения одновременно более чем одного билета:
- покупайте два билета — получайте скидку -10%,
- покупайте три — получайте -15%,
- а за покупку четырех и более — скидка -20%.
Приглашайте друзей, коллег и партнеров, инвестируйте в знания и получайте максимум от инвестиционной конференции. Участники боевых действий могут посетить конференцию бесплатно (при условии предварительной регистрации).
Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025?
Это наиболее актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена. Актуальная аналитика, финансовая мотивация, практические кейсы, нетворкинг и партнерство — это все вы найдете на Invest Talk Summit.
В этом году эксперты будут обсуждать наиболее важные и горячие темы:
- Куда перемещается глобальный капитал?
- Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП
- Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?
- Инвестстратегии для медвежьего рынка
- Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов
- Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса
- Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернатив
- Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам
Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU. ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты.
ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных до управления активами и частным капиталом.
Поделиться новостью