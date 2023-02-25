С 1 марта в Киеве подорожают э-ученические — Finance.ua
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С 1 марта в Киеве подорожают э-ученические

Личные финансы
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В Киеве стоимость изготовления карты электронного ученического билета с 1 марта будет повышена до 100 гривен, и родителей учеников призывают оформить заказ документа до конца февраля.
Об этом сообщили на сайте КП «Главный информационно-вычислительный центр».
Причиной подорожания карты э-ученического называют повышение стоимости материалов, из которого производится документ.
Электронные ученические дают право на бесплатный проезд в общественном пассажирском транспорте столицы.
Кроме того, это первый шаг по созданию дополнительных цифровых сервисов для школьников, которые можно использовать как пропуск в учебное заведение, отмечают в пресс-службе Киевского городского совета.
«Все, кто заказал билеты до конца февраля, получат их по старой цене, поэтому родителям рекомендуют ускорить оформление электронных ученических», — говорится в сообщении.

Как заказать электронный ученический билет

  • Для начала следует зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua;
  • найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи;
  • добавить/заменить фото ребенка;
  • сформировать заказ электронного носителя ученического билета и получить счет на оплату;
  • оплатить заказ (онлайн или через банковское учреждение).
Приблизительный срок изготовления э-билета с момента заказа до печати составляет 1 месяц.

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По материалам:
РБК-Україна
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