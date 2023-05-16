С 1 июня в Украине заработает электронный лесорубный билет — Finance.ua

С 1 июня в Украине заработает электронный лесорубный билет Сегодня 08:43 — Казна и Политика

С 1 июня в Украине заработает электронный лесорубный билет

В Украине с 1 июня будет запущен электронный лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины.

Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.

«Правительство приняло постановление о запуске электронного лесорубного билета и сертификата о происхождении древесины. Над этими изменениями работала наша команда Гослесагентства два года», — говорится в сообщении.

Изменения вступают в силу с 1 июня.

По словам главы госпредприятия, с введением е-лесорубного билета будут минимизированы коррупционные риски, которых хватало при существовании бумажного варианта документа.

Электронный билет будет предоставляться на каждый отдельный участок, где планируется заготовка, и будет содержать информацию обо всех видах рубок. Его действие будет распространяться на всех лесопользователей. ГП «Леса Украины» также обязуется пользоваться этой услугой.

Е-лесорубные билеты будут автоматически вноситься на карту сайта ГП «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» и в систему электронного учета древесины, что позволит создать единую электронную базу данных.

Как подчеркнул Болоховец, и лесорубный билет, и сертификат о происхождении древесины можно получить онлайн.

Укрінформ По материалам:

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