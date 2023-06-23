С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа»: что делать ФЛП — Finance.ua
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С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа»: что делать ФЛП

Личные финансы
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С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа»: что делать ФЛП
С 1 июля меняется формат реквизита «назначение платежа»: что делать ФЛП
С 1 апреля 2023 года вступил в силу приказ Минфина, которым несколько меняется реквизит «Назначение платежа» в налоговых платежах. До 30 июня ФЛП еще вправе прописывать этот реквизит в старом формате, но с 1 июля он утратит силу.

Что изменилось?

Старый формат назначения платежа при уплате единого налога и ЕСВ выглядел следующим образом:
  • *;101;РНОКПП;единый налог за I квартал 2023 года;;;
  • *;101;РНОКПП;ЕСВ за I квартал 2023 года;;;
Где «101» — код налога, РНКОПП — регистрационный номер налогоплательщика. К полю «Назначение платежа» произвольно можно было добавлять дополнительную информацию, по типу ФИО плательщика.
Новый выглядит так:
  • 101 единый налог за I квартал 2023 года
  • 101 ЕСВ за I квартал 2023 года
Но есть проблема. По данным бухгалтеров, работающих с ФЛП, платежки, заполненные по-новому, не всегда адекватно проводятся в системе налоговой. Следовательно, платеж может потеряться. Это выливается в дополнительные проблемы для ФЛП, такие как визит в налоговую с написанием заявлений о зачислении платежа.

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«На сегодняшний день все, кто уже попытался платить налоги с новым назначением платежа (теоретически оно должно было работать с 01.04.2023 года), разделились на два лагеря. Одни говорят, что все работает и оплата отображается в лицевых карточках. Другие утверждают, что заплатили 2 недели назад, а в лицевых карточках до сих пор нет информации об уплате», — рассказывает налоговый консультант Александр Зарайский.
До 30 июня ФЛП имели право продолжать платить налоги по старому образцу, но с 1.07.2023 это станет невозможно.

Что делать?

Зарайский предполагает, что проблемы с разнесением платежей с новым форматом платежа могут остаться и после наступления предельного срока. Поэтому советует предпринимателям заплатить налоги до 30.06.2023.

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«Если у вас есть возможность, то стоит заплатить налоги, срок уплаты которых приходится на июль, уже сейчас, заранее, еще в июне, до 01.07.2023 года, пока еще можно указывать назначение платежа по старому формату (точно работающему). Чтобы потом в июле не переживать, придут они или попадут в реестр неопределенных, и тогда придется писать заявления об их перебросе или еще что-нибудь».
Если все же произошло так, что налогоплательщик указал реквизит по-новому, и платеж не отражается в электронном кабинете налогоплательщика от налоговой, нужно:
  • найти квитанцию ​​за платеж;
  • в электронном кабинете налоговой, в разделе «Переписка с ГНС» написать заявление с просьбой найти платеж, прикрепить к нему квитанцию, подписать письмо своей электронной подписью и отправить;
  • налоговая должна найти платеж по реквизитам, после чего он будет отображаться в кабинете плательщика.
Этот алгоритм действительно действует для любых случаев, когда плательщик провел платеж в срок, и банк его перечислил, но в кабинете налоговой платеж не отображается.
По материалам:
Ain.Ua
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