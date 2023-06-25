С 1 июля лекарства по программе «Доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту — Finance.ua
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С 1 июля лекарства по программе «Доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту

Личные финансы
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С 1 июля медицинские препараты по программе «Доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту.
Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По программе «Доступные лекарства» украинцы могут получить бесплатно или с частичной доплатой препараты по направлениям:
  • сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа,
  • хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма), инсулинозависимый и несахарный диабет,
  • болезнь Паркинсона, расстройства психики и поведения,
  • эпилепсия, иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплантационном периоде.
В начале полномасштабной войны правительство разрешило выписывать и отпускать «Доступные лекарства» по бумажному рецепту для беспрепятственного доступа к жизненно необходимым лекарствам. Недавно правительство приняло постановление, фактически вернув требования довоенного положения.
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Исключением остаются зона активных боевых действий и временно оккупированные территории, где медики смогут и в дальнейшем выписывать пациентам бумажные рецепты, а аптеки их погашать. На остальной территории Украины электронная система здравоохранения работает стабильно, поэтому врачи могут создавать электронные рецепты, а пациенты погашать их в аптеках.
Также по просьбе пациента врач может распечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте. Это позволит людям, испытывающим трудности в использовании телефона, и в дальнейшем пользоваться программой «Доступные лекарства».

Справка Finance.ua:

  • в целом с начала года доступные лекарства по Е-рецепту получили 1,5 млн пациентов. Больше всего — для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, болезней нижних дыхательных путей и инсулина.

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По материалам:
Finance.ua
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