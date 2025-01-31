С 1 февраля меняется порядок выплат семьям военнопленных и пропавших без вести, — Денисова Сегодня 17:12 — Казна и Политика

По словам украинской правозащитницы Людмилы Денисовой, в случае гибели или признания пропавшим без вести все средства, которые военнослужащий не получил, прибавятся к его наследству. Наследники смогут заявить о правах и получить денежные средства, если такое право будет подтверждено.

С 1 февраля военнослужащие имеют право написать личное распоряжение относительно причитающегося им денежного довольствия на случай, если они попадут в плен или окажутся пропавшими без вести. Об этом заявила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова. Об этом сообщает «Эспрессо».

«Пока очень мало информации, и есть только закон, который вступает в силу 1 февраля об изменениях в социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. А порядок, который нужно было изменить Кабинету Министров Украины, еще не изменен», — отметила Денисова.

Она также добавила, что существует закон, но разъяснений, как это сделать, пока нет. Но право есть, и его нужно реализовать.

По словам правозащитницы, с февраля у военнослужащих будет возможность написать личное распоряжение относительно причитающегося им денежного довольствия в случае попадания в плен или если они окажутся среди пропавших без вести.

Раньше существовала очередность: муж или жена, в случае отсутствия — совершеннолетние дети, в случае отсутствия — законные представители несовершеннолетних детей, а если никого нет, то родители. Теперь же все изменится.

В том случае, если не будет личного распоряжения военнослужащего, денежное довольствие разделится на две части. Первая — 50%, остающаяся на счету военнослужащего, может быть использована, когда он вернется или его найдут.

Остальная половина распределяется равными частями между женой или мужем, законными представителями несовершеннолетних детей только в случае, если они не получают алименты от военнослужащего, детьми с инвалидностью, независимо от возраста, если они не получают алименты, и родителями военнослужащего, не лишенными родительских прав, уточнила правозащитница.

В случае гибели или признания без вести пропавшим или умершим все средства, которые военнослужащий не получил, прибавятся к его наследству. Наследники смогут заявить о своих правах и получить деньги, если такое право будет подтверждено.

Фокус По материалам:

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