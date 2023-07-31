С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля — Finance.ua

С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля
С 1 августа вступает в силу закон № 3164-IX о внесении изменений в закон «О дорожном движении», которым разрешается военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.
Закон был официально опубликован в газете Голос Украины 7 июля 2023 года и, согласно заключительным положениям, вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.
Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:
- воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,
- Служба безопасности,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Такие автомобили могут поступать в качестве:
- гуманитарной помощи,
- благотворительной помощи,
- международной технической помощи,
- и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.
Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.
«Силы обороны Украины нуждаются в автомобилях, которые способны преодолевать бездорожье, а также обладают высокой проходимостью и хорошей маневренностью. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля», — говорится в пояснительной записке соответствующего законопроекта.
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