С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля — Finance.ua

С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

С 1 августа на дорогах Украины могут появиться автомобили с правым расположением руля

С 1 августа вступает в силу закон № 3164-IX о внесении изменений в закон «О дорожном движении», которым разрешается военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля.

Закон был официально опубликован в газете Голос Украины 7 июля 2023 года и, согласно заключительным положениям, вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

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Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:

воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,

Служба безопасности,

Государственная служба специальной связи и защиты информации,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба,

Управление государственной охраны,

Государственная специальная служба транспорта,

Министерство внутренних дел,

Национальная полиция,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать в качестве:

гуманитарной помощи,

благотворительной помощи,

международной технической помощи,

и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.

«Силы обороны Украины нуждаются в автомобилях, которые способны преодолевать бездорожье, а также обладают высокой проходимостью и хорошей маневренностью. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля», — говорится в пояснительной записке соответствующего законопроекта.

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Економічна Правда По материалам:

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