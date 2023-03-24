С 1 апреля заработает станция столичного метро «Гидропарк» — Finance.ua

С 1 апреля заработает станция столичного метро «Гидропарк»
С 1 апреля будет возобновлена работа станции метро «Гидропарк».
Об этом в Телеграме сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
«С 1 апреля возобновляем работу станции метро „Гидропарк“ для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1», — отметил он.
Также он отметил, что на станции «Днепр» поезда пока останавливаться не будут.
Кличко подчеркнул, что станция «Гидропарк» расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрываться для пассажиров во время воздушных тревог.
@Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", — подчеркнул мэр.
Напомним, движение поездов по «красной» ветке подземки во время воздушных тревог осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».
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