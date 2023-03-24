С 1 апреля заработает станция столичного метро «Гидропарк» — Finance.ua

С 1 апреля заработает станция столичного метро «Гидропарк» Сегодня 13:28 — Личные финансы

С 1 апреля заработает станция столичного метро «Гидропарк»

С 1 апреля будет возобновлена работа станции метро «Гидропарк».

Об этом в Телеграме сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

«С 1 апреля возобновляем работу станции метро „Гидропарк“ для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1», — отметил он.

Также он отметил, что на станции «Днепр» поезда пока останавливаться не будут.

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Кличко подчеркнул, что станция «Гидропарк» расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрываться для пассажиров во время воздушных тревог.

@Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", — подчеркнул мэр.

Напомним, движение поездов по «красной» ветке подземки во время воздушных тревог осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».

Укрінформ По материалам:

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