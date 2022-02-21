С 1 апреля в Украине заработают электронные ТТН — Finance.ua
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С 1 апреля в Украине заработают электронные ТТН

Сегодня 20:00Казна и Политика
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С 1 апреля участники рынка грузовых перевозок смогут регистрировать электронные ТТН и обмениваться ними как юридически значимые документы в единой системе. По предварительным расчетам, проект сэкономит 90% времени и более 500 миллионов гривен на печати и отправке ТТН, согласно подсчетам Мининфраструктуры.

Сколько продлится тестовый режим

Тестовый режим продлится до 1 августа, ведь именно тогда электронные накладные станут обязательными. Предполагается, что за это время не только бизнес сможет подготовиться к нововведениям, но и в министерстве будет время, чтобы определить недостатки и внести коррективы в систему.

Как создать электронную ТТН

Чтобы создавать накладные, предприниматели могут выбрать для сотрудничества любого прошедшего сертификацию провайдера. Также в министерстве подчеркнули, что будут обеспечивать интероперабельность системы.
Независимо от того, с каким провайдером будет работать грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик — данные е-ТТН будут синхронизироваться через систему и станут доступны всем сторонам, даже если у каждой из них другой провайдер, — обїяснили в министерстве.
По материалам: Телеканал 24
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