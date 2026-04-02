С 1 апреля изменился механизм предоставления выплат уязвимым категориям населения — новые правила 02.04.2026

С 1 апреля 2026 года изменился подход к предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН. Теперь размер выплат будет зависеть от конкретной ситуации домохозяйства, а не будет фиксированным для всех получателей.

Об этом напомнили в пресс-службе организации.

Размер пособия будет зависеть от ситуации

Ранее стандартное денежное пособие составляло 10 800 грн на человека за три месяца (3 600 грн ежемесячно). Теперь вводится дифференцированный подход.

В частности:

лица, вынужденные эвакуироваться или покинуть дом у линии фронта, могут получить 12 300 грн за три месяца;

лица, пострадавшие от обстрелов, могут получить 12 300 грн за три месяца;

для людей, проживающих вблизи линии фронта, предусмотрено 1 800 грн на человека в месяц (сейчас этот тип помощи не предоставляется);

уязвимые ВПЛ, не имеющие более 6 месяцев доступа к государственной помощи, могут рассчитывать на 2 000−3 000 грн в месяц (этот вид пособия также пока не выплачивается).

В то же время УВКБ ООН продолжит поддерживать уязвимых лиц, вернувшихся в места постоянного проживания после перемещения в пределах Украины или за границу после 24 февраля 2022 года.

Кто имеет приоритет на получение выплат

После 1 апреля пособие в первую очередь будут предоставлять следующим категориям:

лицам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий;

домохозяйствам, потерявшим близких из-за ракетных ударов или атаки БпЛА;

семьям, где есть раненые или нуждающиеся в лечении после обстрелов;

эвакуированным из зон боевых действий или временно оккупированных территорий;

ВПЛ, которые переместились в течение последних 6 месяцев;

украинцам, вернувшимся из-за границы в течение последнего года;

ВПЛ, которые вернулись в свои дома и проживают там не менее трех месяцев.

Для ВПЛ и вернувшихся предусмотрено дополнительное оценивание. Во время него учитывают:

близость к зоне боевых действий или факт перемещения;

условия проживания;

состав и размер домохозяйства;

наличие уязвимых лиц (пожилых людей, людей с инвалидностью, детей);

уровень доходов.

Финальное решение о предоставлении пособия принимается после полной регистрации, проводимой партнером УВКБ ООН — благотворительным фондом «Право на защиту».

Как будут выплачивать пособие и ограничения

Денежное пособие по-прежнему предоставляется сроком на три месяца. Базовый размер составляет 3600 грн на человека ежемесячно, то есть 10 800 грн за весь период.

Выплаты производятся одним платежом — на банковский счет или через систему Western Union, по выбору получателя.

В то же время действует правило недопущения дублирования: один и тот же вид пособия не может выплачиваться одновременно несколькими организациями.

Исключение возможно для домохозяйств, пострадавших от обстрелов или эвакуированных. В таком случае пособие можно получить повторно, но не более двух раз в течение 12 месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.