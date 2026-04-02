С 1 апреля изменился механизм предоставления выплат уязвимым категориям населения — новые правила

С 1 апреля 2026 года изменился подход к предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН. Теперь размер выплат будет зависеть от конкретной ситуации домохозяйства, а не будет фиксированным для всех получателей.
Об этом напомнили в пресс-службе организации.

Размер пособия будет зависеть от ситуации

Ранее стандартное денежное пособие составляло 10 800 грн на человека за три месяца (3 600 грн ежемесячно). Теперь вводится дифференцированный подход.
В частности:
  • лица, вынужденные эвакуироваться или покинуть дом у линии фронта, могут получить 12 300 грн за три месяца;
  • лица, пострадавшие от обстрелов, могут получить 12 300 грн за три месяца;
  • для людей, проживающих вблизи линии фронта, предусмотрено 1 800 грн на человека в месяц (сейчас этот тип помощи не предоставляется);
  • уязвимые ВПЛ, не имеющие более 6 месяцев доступа к государственной помощи, могут рассчитывать на 2 000−3 000 грн в месяц (этот вид пособия также пока не выплачивается).
В то же время УВКБ ООН продолжит поддерживать уязвимых лиц, вернувшихся в места постоянного проживания после перемещения в пределах Украины или за границу после 24 февраля 2022 года.

Кто имеет приоритет на получение выплат

После 1 апреля пособие в первую очередь будут предоставлять следующим категориям:
  • лицам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий;
  • домохозяйствам, потерявшим близких из-за ракетных ударов или атаки БпЛА;
  • семьям, где есть раненые или нуждающиеся в лечении после обстрелов;
  • эвакуированным из зон боевых действий или временно оккупированных территорий;
  • ВПЛ, которые переместились в течение последних 6 месяцев;
  • украинцам, вернувшимся из-за границы в течение последнего года;
  • ВПЛ, которые вернулись в свои дома и проживают там не менее трех месяцев.
Для ВПЛ и вернувшихся предусмотрено дополнительное оценивание. Во время него учитывают:
  • близость к зоне боевых действий или факт перемещения;
  • условия проживания;
  • состав и размер домохозяйства;
  • наличие уязвимых лиц (пожилых людей, людей с инвалидностью, детей);
  • уровень доходов.
Финальное решение о предоставлении пособия принимается после полной регистрации, проводимой партнером УВКБ ООН — благотворительным фондом «Право на защиту».

Как будут выплачивать пособие и ограничения

Денежное пособие по-прежнему предоставляется сроком на три месяца. Базовый размер составляет 3600 грн на человека ежемесячно, то есть 10 800 грн за весь период.
Выплаты производятся одним платежом — на банковский счет или через систему Western Union, по выбору получателя.
В то же время действует правило недопущения дублирования: один и тот же вид пособия не может выплачиваться одновременно несколькими организациями.
Исключение возможно для домохозяйств, пострадавших от обстрелов или эвакуированных. В таком случае пособие можно получить повторно, но не более двух раз в течение 12 месяцев.
Светлана Вышковская
