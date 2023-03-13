С 1 апреля 2023 года меняется порядок налогообложения и отчетности относительно командировочных расходов — Finance.ua

С 1 апреля 2023 года меняется порядок налогообложения и отчетности относительно командировочных расходов Сегодня 20:01 — Казна и Политика

С 1 апреля 2023 г. вступает в силу Закон Украины от 12 января 2023 г. № 2888-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно платежных услуг».

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киеве.

В соответствии с Законом № 2888-IX в новой редакции изложен п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины, который определяет порядок налогообложения суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет, не возвращенной в установленный срок.

Так, в частности, фактическое количество дней пребывания в командировке определяется согласно приказу о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке (отметок пограничных служб о пересечении границы, проездных документов, счетов на проживание и/или любых других документов, подтверждающих фактическое пребывание лица в командировке).

К подтверждающим документам относятся:

транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты);

документы, полученные от лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию физического лица, страховые полисы;

документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты;

документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов;

другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.

Если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик для проведения расчетов применил платежный инструмент, включая корпоративный (бизнесовый) платежный инструмент или личный платежный инструмент, или его реквизиты, стоимость расходов заверяется документом (выпиской и/или сведениями со счета) в электронной или бумажной форме, содержащей определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитирован такой платежный инструмент.

Документальное подтверждение суммы фактических командировочных расходов или выполнения отдельных гражданско-правовых действий путем предоставления подтверждающих документов, удостоверяющих сумму таких расходов, в случае осуществления безналичных расчетов с использованием платежных инструментов, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты, или их реквизиты, и возвращение лицу, выдавшему средства/электронные деньги под отчет, суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, осуществляется налогоплательщиком до окончания месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик:

завершает такую командировку;

завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по доверенности и за счет лица, выдавшего средства/электронные деньги под отчет.

В случае если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил для проведения расчетов платежный инструмент, включая корпоративный (бизнесовый) платежный инструмент или личный платежный инструмент, или его реквизиты и списание средств/электронных денег по понесенным расходам осуществляется поставщиком платежных услуг позже даты, когда налогоплательщик завершает такую командировку или завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия, сроки, установленные пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 НКУ, продлеваются на один календарный месяц.

Отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет, составляется и подается в сроки, определенные пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 НКУ, налогоплательщиком (в бумажной или электронной форме (с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах») по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику, в случае:

наличия налогооблагаемого дохода, определенного в соответствии с пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 НКУ с целью расчета суммы налога;

использования налогоплательщиком наличных сверх суммы суточных расходов (включая полученную с применением платежных инструментов).

Если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил платежные инструменты, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты, или их реквизиты, для проведения расчетов в безналичной форме и/или для получения наличных денег в пределах суммы суточных расходов и при отсутствии налогооблагаемого дохода, отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет, не составляется и не подается.

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