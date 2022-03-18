Рынок жилья в Украине полностью остановился: есть ли варианты провести сделку — Finance.ua

Рынок жилья в Украине полностью остановился: есть ли варианты провести сделку

Сегодня 09:00 — Недвижимость

Вторжение россии в Украину заморозило рынок недвижимости. После начала боевых действий, министерство юстиции отключило Государственный реестр имущественных прав. Теперь нотариусы не могут проверить документы продавца и зарегистрировать сделку.

Желающие купить и продать квартиру есть на западной Украине, пишет НВ. Чтобы обойти запрет, стороны заключают договор и дают задаток, некоторые продавцы выписывают на покупателей доверенность. Но эксперты не советуют идти таким путем.

Рынок еле дышит

Интерес к покупке и продаже жилья есть на западе Украине — в регионах, где не ведутся боевые действия. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрий Пита говорит, что на запад страны приехали около 500 тыс. человек. И около 3% из них могут быть заинтересованы в покупке жилья.

Потенциальные продавцы жилья есть во Львове, говорит местный риелтор Василий Гирняк.

«Но провести сделку сейчас нереально из-за отключенных реестров», — говорит он.

Есть покупатели в Ивано-Франковске, среди них — приезжие из центральной и восточной Украины, рассказывает директор ивано-франковского агентства недвижимости Андрей Бутенко. Но никаких договоров и сделок никто не заключает — решить этот вопрос пока нельзя, признает Бутенко.

По его словам, вторжение агрессора в Украину пока никак не повлияло на цены. 1-комнатная квартира в старом жилом фонде стоит $24−25 тыс., с индивидуальным отоплением — $26−27 тыс., а в новостройке — $30 тыс.

В Ужгороде застройщики распродали много квартир в строящихся домах — для этого не нужно вносить изменения в Государственный реестр имущественных прав, говорит местный риелтор Елена Бировчак. А вот рынок вторичной недвижимости стоит.

«Квартирами интересуются переселенцы. Некоторые уже лишились жилья из-за обстрелов на родине и хотят купить его на западе страны», — говорит риелтор.

Как и в Ивано-Франковске, цены на квартиры в Ужгороде не изменились. Бировчак рассказывает, что 1-комнатную квартиру в хрущевке можно приобрести за $23−28 тыс., а жилье в самом центре обойдется в $35−50 тыс. Квартиры в новостройках без ремонта обойдутся по $700 — 1,2 тыс. за кв. м в зависимости от расположения дома.

Рисковые варианты

Некоторые продавцы и покупатели все же стараются обойти обстоятельства. Юрий Пита из АСНУ говорит, что это может быть покупка квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров или оформление завещаний на покупателя. «Но любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной. Такая практика применялась, когда дельцы обходили мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения», — добавляет Пита.

Бировчак добавляет, что любую доверенность можно со временем отозвать, продавец может просто исчезнуть и продать жилье во второй раз.

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