Рынок труда возвращается к уровню января 2022 года — ЦЭС Сегодня 11:15 — Личные финансы

Рынок труда возвращается к уровню января 2022 года — ЦЭС

Количество вакансий на рынке по итогам марта выросло до 91% от базового уровня начала 2022 года.

Об этом говорится в Трекере экономики Украины во время полномасштабной войны Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Отмечается, что количество соискателей работы в марте уменьшилось до 109% от базового уровня.

«Учитывая стабилизацию электроснабжения и постепенное восстановление общей деловой активности, можно с определенным оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие ситуации на рынке труда», — заявили в ЦЭС.

Справка Finance.ua:

По данным исследования Work.ua, в марте рынок труда продолжает демонстрировать положительную динамику роста: +14% к февралю. В популярные вакансии в Киеве входят продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и администраторы. Также большой спрос на бухгалтеров, поваров, водителей;

средний размер заработной платы в вакансиях, полученных от работодателей Киева, в прошлом году составил 10-11 тыс. грн. В 2023 г. он повысился и в марте уже составляет 13,5 тыс. грн.

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Економічна Правда По материалам:

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