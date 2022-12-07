Рынок труда в ноябре: на кого наибольший спрос и сколько платят — исследование Опендатабот Сегодня 15:03 — Личные финансы

Рынок труда в ноябре: на кого наибольший спрос и сколько платят — исследование Опендатабот

В ноябре уменьшилось количество вакансий. Это связывают с традиционным снижением бизнес-активности.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Новых вакансий за месяц несколько уменьшилось — на 4%. Стоит отметить, что в ноябре 2021 года количество новых объявлений о поиске работников сократилось даже больше — на 8%. В Work.ua считают, что это связано с традиционным снижением бизнес-активности в ноябре.

Топ-5 регионов, где больше всего ищут работников, в ноябре не претерпел никаких изменений. Второй месяц это Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

В октябре увеличилось количество вакансий в освобожденной Херсонской области. В основном речь идет о массовых специальностях — продавцах, заправщиках, инженерах и т.д.

Также активно растет поиск сотрудников в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Наиболее востребованными, как и в октябре, остаются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и повара.

Практически отсутствует конкуренция по должностям: горняк, кардиолог, офтальмохирург, врач УЗИ и специалист холодильного оборудования. Топ самых популярных среди соискателей вакансий почти не изменился — речь идет о верстальщиках, ретушерах, специалистах чатов, администраторах салона красоты, СПА и массаже и веб-дизайнерах.

Наибольшее количество резюме размещают кандидаты из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

Должности с самой большой зарплатой за месяц также не изменились. В топе высокооплачиваемых специалистов по-прежнему остаются медиабайеры с гонораром в 70 000 грн, водители-международники — их зарплата выросла до 41 250 грн, финансовые директора — их гонорар также вырос и достиг 40 000 грн, и директора по маркетингу — 35 000 грн. Директора предприятий все еще остаются в топе должностей с наибольшей зарплатой, при этом за месяц их гонорар в среднем уменьшился — до 33 750 грн.

Инфографика: Опендатабот

Вакансий ІТ-специалистов становится меньше, а требования к кандидатам растут. По данным Djinni , в ноябре компании опубликовали 16 338 вакансий. Это на 1280 меньше, чем в октябре. По сравнению с ноябрем 2021 года количество созданных за месяц вакансий упало на 40%. Но кандидаты с опытом могли этого даже не заметить.

Вакансии для кандидатов с опытом 5+ лет не просто не уменьшились за год, а даже выросли. В ноябре 2021 года рекрутеры создали 2262 таких вакансий, а в этом году — на 10% больше, 2 473. А их доля выросла с 14% до 24%.

Наиболее востребованными остаются Java девелоперы, DevOps и Node.js специалисты по опыту 5+ лет.

Несмотря на блэкаут на последней неделе ноября, рекрутеры продолжали создавать новые объявления о поиске специалистов и писать сообщения кандидатам. По сравнению с предпоследней неделей ноября, после массированного обстрела и блэкаута рекрутеры создали на 20% меньше вакансий и отправили на 28% меньше предложений.

Инфографика: Опендатабот

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