Рынок труда, транспорта и логистики восстановился на 71% (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда, транспорта и логистики восстановился на 71% (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Рынок труда, транспорта и логистики восстановился на 71% (инфографика)

Полномасштабное вторжение значительно сказалось на отрасли транспорта и логистики: были разрушены привычные цепи поставок.

Об этом пишет work.ua.

Но несмотря на это, регионы, которые до войны были лидерами отрасли по количеству вакансий, и сейчас сохраняют лидерство. Это Киевская (1161), Львовская (414), Днепропетровская (410) и Одесская области (352). До большой войны в пятерку регионов-лидеров входила Харьковская область, но из-за частых обстрелов и разрушения инфраструктуры ее место заняла Черкасская область (152 вакансии).

Наибольший прирост вакансий в апреле продемонстрировали: Черниговская (26% - 73 вакансии), Черкасская (25% - 152 вакансии), Житомирская (24% - 124 вакансии) и Ивано-Франковская область (21% - 127 вакансий). Также прирост по количеству вакансий показала прифронтовая Николаевская область (22% — 88 вакансий), инфраструктура которой уже была подготовлена ​​в апреле 2023 года к возобновлению работы в рамках «зерновой инициативы».

Кого ищут работодатели

Востребованные должности в области транспорта и логистики в апреле:

водитель (1053 вакансии);

логист (365 вакансий);

водитель-международник (363 вакансии);

комплектовщик/грузчик (295 вакансий);

менеджер по продажам (226 вакансий).

Самая большая конкуренция на одну вакансию наблюдается в Киевской области, Одесской, Харьковской, Полтавской и Запорожской, а также Днепропетровской и Львовской. Самая низкая конкуренция преимущественно на западе Украины: в Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях.

Самая востребованная вакансия среди соискателей — оператор контакт-центра. Второе место занимает должность специалиста технической поддержки. Третье место — начальник юридического отдела (юрист).

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