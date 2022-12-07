Рынок труда США по-прежнему "силен": что будет с долларом — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Рынок труда США по-прежнему "силен": что будет с долларом Сегодня 15:13 — Валюта

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе поднялось на 263 тыс. в ноябре после пересмотренного в сторону повышения октябрьского значения в 284 тыс. Уровень безработицы остался на отметке в 3,7%. Средний почасовой заработок вырос вдвое больше ожиданий после пересмотра на повышение данных за предыдущий месяц.

Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) в среду заявил, что для смягчения монетарной политики должно начаться снижение деловой активности в экономике. Пока же идет обратный процесс — рост фонда оплаты труда и сокращение безработицы. Оба эти фактора приводят к росту инфляции, которая находится значительно выше желаемых регулятором отметок. Благодаря этому ФРС может продолжить повышение учетной ставки и сокращение баланса.

На состояние рынка труда в США могут повлиять и внешние факторы. Если европейские компании начнут массово переводить свои производства в США, дефицит рабочей силы может сохраниться. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту зарплат. В такой ситуации регулятор будет вынужден продолжать политику ужесточения монетарной политики. Из-за роста спроса на доллар США фондовые рынки окажутся под давлением.

Не случайно президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) высказал озабоченность новым антиинфляционным законом США. Он должен вступить в силу в январе 2023 года. Преференции, которые получит американский бизнес, существенно увеличивают его конкурентоспособность по отношению к европейскому или китайскому.

В итоге складывается чрезвычайно благоприятная для экономики США ситуация. У потребителей есть стабильный и постоянно растущий доход, число рабочих мест тоже увеличивается, так что у ФРС «развязаны руки» в вопросе дальнейшего повышения учетной ставки. По этой причине весьма вероятны банкротства некоторых «компаний-зомби», которые могут лишь нести затраты по обслуживание своего долга, но не в силах погасить его.

Сложности могут возникнуть на рынке недвижимости, так как из-за высокой учетной ставки увеличиваются затраты на ипотеку. А это приведет к падению спроса на новостройки. Проблемы начинают испытывать также девелоперы и ипотечные агентства. Не исключено, что Федрезерв будет вынужден к концу 2023 или в начале 2024 года «взять паузу» в цикле ужесточения монетарной политики.

RoboForex По материалам:

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