Рынок труда США: как хорошая статистика ухудшила ситуацию — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Рынок труда США: как хорошая статистика ухудшила ситуацию Сегодня 17:46 — Фондовый рынок

В прошлую пятницу обнародовали важную статистику по рынку труда США за июль.

Что показала статистика? Американский ВВП падает уже 2 квартала подряд, а безработица с марта держится на историческом минимуме в 3,5%. Ранее считалось, что рынок труда США немного «остывает», хотя спрос на нем все еще значительно превышает предложение. Также важно отметить, что ФРС при принятии решений по монетарной политике ориентируется на инфляцию и показатели занятости. Столь позитивная статистика по безработице дает Федрезерву возможность и далее проводить жесткую денежно-кредитную политику.

возможно еще одно «большое» повышение ставки. Об этом сообщает аналитик Ранее глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) говорил, чтоОб этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Прогнозы:

согласно прогнозам, к концу текущего года ставка может составить 3,4%,



к концу 2023 года — 3,8%,

к концу 2024 года — 3,4%.

Говоря об инфляции, представители регулятора признали, что «скачок» цен является результатом как геополитической нестабильности, так и спроса, стимулируемого проводимой в период пандемии политикой низких ставок. В ФРС опасались, что борьба с рядом «проинфляционных» факторов может привести к ухудшению ситуации на рынке труда. Но эти опасения оказались ложными, как показала статистика.

Ставка ФРС (%). Источник: tradingeconomics.com

Реакция инвесторов на статистику

Однако, судя по реакции инвесторов, для них сильные данные по рынку труда США стали поводом для распродаж. Средства, полученные от реализации акций, направлены на покупку гособлигаций США. Доходность этих бумаг вновь выросла. Однако она все равно не позволяет компенсировать потери от инфляции. В первую очередь, от такого положения дел страдают пенсионные фонды, которые законодательно обязаны хранить большую часть средств в долговых обязательствах США.

Другие участники рынка будут искать возможность компенсировать свои убытки за счет активных спекуляций на рынке акций и сырья. Именно с этим связана возросшая волатильность цен на эти активы. Золото и серебро в конце прошлой неделе оказались «под давлением». Спрос на них снизился до публикации данных по инфляции в США. Если она вновь вырастет, то следует ожидать роста стоимости драгоценных металлов.

RoboForex По материалам:

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