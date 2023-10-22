Рынок смартфонов достиг самого низкого уровня за 10 лет — Finance.ua
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Рынок смартфонов достиг самого низкого уровня за 10 лет

Технологии&Авто
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Рынок смартфонов достиг самого низкого уровня за 10 лет
Рынок смартфонов достиг самого низкого уровня за 10 лет
Исследовательская компания Counterpoint Research выпустила нелестный отчет о состоянии рынка смартфонов в третьем квартале 2023 года. Падение продаж по сравнению с аналогичным периодом год назад составило 8%.
Как говорится в отчете, наибольшее падение продаж произошло у Xiaomi (на 15%), Vivo (падение составило 14%), а также у Samsung (-13% год к году). Замыкают пятерку «антилидеров» Oppo и Apple, которые по сравнению с прошлым годом сократили свои позиции на 10% и 9% соответственно.
Лидером на мировом рынке смартфонов остается компания Samsung — в третьем квартале 2023 г. ей принадлежит 20% мирового рынка. Одними из самых продаваемых устройств производителя оказались складные Flip 5 и модели серии Galaxy A.
На втором месте расположилась Apple с 16% рынка, а замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 12%.
Рынок смартфонов достиг самого низкого уровня за 10 лет
При этом есть бренды, у которых продажи увеличились за последний год. Среди них — Honor, Huawei и бренды Transsion Group (Tecno и Infinix). Первая компания смогла улучшить показатели благодаря растущим позициям глобальных продаж, в то время как Huawei сильно помог дебют флагманской линейки Mate 60 на родном для компании китайском рынке.
Аналитики Counterpoint Research считают, что по итогам всего 2023 года рынок смартфонов сократится до самых плохих показателей за последние десять лет. Это связывается с отсутствием необходимости в замене старых устройств на новые на развитых рынках. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента подержанных смартфонов.
По материалам:
УНІАН
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