Рынок овощей в 2023 г. сократился на 30% и не вернулся к довоенному уровню — Finance.ua

Рынок овощей в 2023 г. сократился на 30% и не вернулся к довоенному уровню Сегодня 21:18 — Аграрный рынок

Украинское овощеводство в 2023 году не вернется к объемам производства довоенного 2021 года, а общее падение рынка оценивается на уровне 25−30%, хотя по разным культурам этот процент отличается, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор «Рейк Цваан Украина» Иво Кюмюрджиев.

«Хорошие цены на овощи в 2022 году привлекли многие производители к выращиванию овощей в этом году. Наблюдается рост практически по всем культурам по сравнению с 2022 годом, за исключением томатов защищенного грунта. Наибольшее расширение площадей будет заметно в быстрорастущих культурах, таких как редис и корнишоны (огурец — ИФ-У), в пленочных теплицах и открытой почве для переработки, а также под арбузом, белокочанной капустой и луком», — отметил он.

Руководитель украинского представительства голландской селекционной компании напомнил, что овощная столица Украины Херсон, а также Днепропетровская и Запорожская области, производившие более 35% овощей в промышленных масштабах, до сих пор частично оккупированы или находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, что не позволит вырастить урожай овощей в сезоне-2023.

По информации Кюмюрджиева, сотрудники семенной компании выделили несколько тенденций трансформации промышленного овощеводства в Украине.

«У нас появляются новые центры овощеводства, которые можно разделить на несколько категорий. К первым относятся предприятия, перемещенные с прифронтовых и оккупированных территорий в центральную и западную части страны. Ко вторым — имеющиеся предприятия в этих же регионах, которые пытаются увеличить производство традиционных для своих областей овощей», — пояснил он.

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