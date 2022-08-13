Рынок новых автомобилей обвалился на 64%. Аналитика первого полугодия 2022 года — Finance.ua

Рынок новых автомобилей обвалился на 64%. Аналитика первого полугодия 2022 года Сегодня 10:14 — Личные финансы

Рынок новых автомобилей обвалился на 64%. Аналитика первого полугодия 2022 года

Украинский рынок новых авто умеренно рос и в прошлом году впервые за 9 лет пересек барьер в 100 тысяч проданных машин. С началом полномасштабного вторжения продажи упали в десять раз.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Рынок новых авто «просел», но постепенно восстанавливается

Всего с начала 2022 года по июнь украинцы приобрели 18,5 тысячи новых авто. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период в прошлом 2021 году.

Абсолютное большинство (90,1%, 16,6 тыс. шт.) привезли из-за границы, только 9,9% (1,8 тыс. шт.) были легковыми, изготовленными в Украине.

В январе и феврале украинцы еженедельно покупали около 1,5 тысяч новых легковых автомобилей. После начала полномасштабного вторжения количество продаж сократилось в десять раз. В марте в Украине зарегистрировали только 563 новых авто, а в апреле — 1 278. Постепенно возобновляться продажи стали в начале мая, за этот месяц продали уже 2,7 тысячи авто, а в июне — почти 3 тысячи.

Примечательно, что рынок новых авто в течение апреля рос одновременно с активизацией рынка подержанных. Так, пик продаж новых легковушек с начала полномасштабной войны пришелся на конец мая, когда наблюдался один из пиков ввоза подержанных авто из-за границы по «нулевому» растаможиванию. То есть сегменты новых и подержанных авто на рынке не конкурируют, а дополняют друг друга.

Автомобилей, изготовленных в Украине — минимум

В Украине отсутствует автомобилестроение полного цикла. Все транспортные средства, получающие маркировку Made in Ukraine, изготовляют методом SKD — крупноузловой сборки, из готовых машинокомплектов, привезенных из-за границы.

В структуре продаж новых авто доля «отечественных» автомобилей еще до начала большой войны была незначительной. С началом полномасштабного вторжения производства автомобилей в Украине вообще фактически прекратилось.

Большинство продаж «отечественных» автомобилей с марта по июнь 2022 года (826 штук) — это остатки ранее изготовленных в Украине авто. Из них треть — 33,3% — были специализированными (для полиции, реанимобили), а не для частных покупателей.

Есть ли шансы у рынка новых авто

Мобильность в целом и автомобили, в частности, остаются необходимостью даже во время войны — это показывает статистика продажи подержанных автомобилей. Однако с 2009 года украинцы покупают ежегодно больше подержанных автомобилей, чем новых. В первую очередь — из-за низкой покупательной способности. Только ее рост может увеличить продажи новых машин.

Также положительно повлиять на рынок может возобновление доступных программ финансирования кредитования и лизинга под умеренные проценты.

Что касается автомобилей, изготовленных в Украине, то на сегодняшний день возобновил работу только закарпатский «Еврокар» и ряд меньших предприятий, производящих специализированные автомобили — полицейские, скорые помощи и другую спецтехнику.

Работа Запорожского автомобилестроительного завода остается под большим вопросом, поскольку вся продукция производилась из машинокомплектов российского происхождения. Поэтому количество автомобилей с табличкой «Made in Ukraine» и дальше будет небольшим.

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