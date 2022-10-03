Рынок новых авто в сентябре: топ-5 самых популярных марок — Finance.ua

Рынок новых авто в сентябре: топ-5 самых популярных марок Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рынок новых авто в сентябре: топ-5 самых популярных марок

В сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. Это на 16% больше, чем в августе, однако по сравнению с сентябрем 2021 продажи сократились в 2,8 раза.

Об этом сообщает Укравтопром.

Всего с января по сентябрь 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 27,8 тыс. новых легковых машин, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-5 брендов

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц в Украине было зарегистрировано 673 новых автомобиля этой японской марки. В то же время по сравнению с августом текущего года спрос на новые Toyota уменьшился на 10%, а по отношению к сентябрю 2021 года — почти в 2,3 раза.

Второй результат у Skoda — 312 авто, что на 94% больше августовского показателя марки и на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.

На третьем месте Hyundai — 265 регистраций (+54% к августу 22г., −38% к сентябрю 21г.).

На четвертом месте Mitsubishi — 261 шт. (+123% к августу 22г., −41% к сентябрю 21г.).

На пятом месте BMW — 250 шт. (+27% к августу 22г., −1% к сентябрю 21г.).

Титул бестселлера сентября достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот кроссовер за месяц выбрали 305 покупателей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.