Кроссоверы на «автомате», которые можно купить до $10 000 — Finance.ua
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Кроссоверы на «автомате», которые можно купить до $10 000

Технологии&Авто
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Кроссоверы завоевывают популярность в мире с учетом достаточно просторного салона таких авто и возможности преодолевать неровные участки дороги. Если рассматривать украинский авторынок, то в основном представлены SUV с автоматической коробкой передач.
Auto.ria собрал самые распространенные кроссоверы с ценами в диапазоне от $8000 до $10 000. В подборку вошли транспортные средства брендов BMW, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Dodge и т.д.
Самые распространенные модели на «автомате» и со средней ценой $9000:
  • BMW X5 — 2001-2006 гг. выпуска;
  • Hyundai Santa Fe — 2006-2008 стр.;
  • Volkswagen Touareg — 2003-2008 р.;
  • Mazda CX-7 — 2007-2011 р.;
  • Hyundai Tucson — 2006-2008 р.;
  • Mitsubishi Outlander — 2006-2009 р.;
  • Chevrolet Captiva — 2006-2014 р.;
  • Suzuki Grand Vitara — 2006-2008 гг.;
  • Dodge Journey — 2008-2015 рр.;
  • Toyota RAV4 — 2005-2008 гг.;
  • Jeep Patriot — 2010-2016 гг.;
  • Toyota RAV4 — 2008-2012 р.;
  • Mercedes-Benz M-Class — 2001-2008 р.;
  • KIA Sorento — 2005-2011 р.;
  • Infiniti FX — 2003-2007 рр.
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Напомним, по итогам января-августа текущего года украинский рынок пополнился 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство автомобилистов (57%) выбирали транспортные средства с бензиновыми двигателями.
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По материалам:
УБР
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