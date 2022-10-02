Кроссоверы на «автомате», которые можно купить до $10 000 — Finance.ua

Кроссоверы на «автомате», которые можно купить до $10 000 Сегодня 21:29 — Технологии&Авто

Кроссоверы завоевывают популярность в мире с учетом достаточно просторного салона таких авто и возможности преодолевать неровные участки дороги. Если рассматривать украинский авторынок, то в основном представлены SUV с автоматической коробкой передач.

Auto.ria собрал самые распространенные кроссоверы с ценами в диапазоне от $8000 до $10 000. В подборку вошли транспортные средства брендов BMW, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Dodge и т.д.

Самые распространенные модели на «автомате» и со средней ценой $9000:



BMW X5 — 2001-2006 гг. выпуска;

Hyundai Santa Fe — 2006-2008 стр.;

Volkswagen Touareg — 2003-2008 р.;

Mazda CX-7 — 2007-2011 р.;

Hyundai Tucson — 2006-2008 р.;

Mitsubishi Outlander — 2006-2009 р.;

Chevrolet Captiva — 2006-2014 р.;

Suzuki Grand Vitara — 2006-2008 гг.;

Dodge Journey — 2008-2015 рр.;

Toyota RAV4 — 2005-2008 гг.;

Jeep Patriot — 2010-2016 гг.;

Toyota RAV4 — 2008-2012 р.;

Mercedes-Benz M-Class — 2001-2008 р.;

KIA Sorento — 2005-2011 р.;

Infiniti FX — 2003-2007 рр.

Напомним, по итогам января-августа текущего года украинский рынок пополнился 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство автомобилистов (57%) выбирали транспортные средства с бензиновыми двигателями.

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УБР По материалам:

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