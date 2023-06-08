Рынок новостроек в мае: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию (инфографика) — Finance.ua

Рынок новостроек в мае: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Рынок новостроек в мае: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию (инфографика)

Первичный рынок продолжает положительное движение: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию.

Об этом свидетельствуют данные Dim.Ria.

Как отмечается, по состоянию на конец мая 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Процент держится почти на одном уровне в течение всей весны.

Сколько сдали в эксплуатацию

В мае в Украине сдали в эксплуатацию девять новостроек, которые составляют 22 секции. Из них — две новостройки с девятью секциями в Киеве и одна новостройка с двумя секциями в Киевской области.

Если рассматривать период с мая 2022 года по май 2023 года, то в эксплуатацию сдали 341 новостройку с 731 секцией. В Киеве — 39 новостроек и 120 секций, а в Киевской области — 74 новостройки и 166 секций.

По состоянию на конец мая, в Украине количество готовых новостроек, в которых ведутся продажи — 541. Они составляют почти 25% всех работающих новостроек.

Также в мае возобновлено строительство в трех новостройках, а в течение года (с мая 2022 года по май 2023 года) — в 133.

Цены

Средняя цена за м² на конец мая в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49 993 грн, что на 1% ниже, чем в апреле, и на 40% выше, чем в феврале 2022 года.

В Киевской области средняя цена за м² составляет 28 473 грн. По сравнению с апрелем 2023 года рост на 2%, а с февралем 2022 года рост на 29%.

В целом значительное падение цены почти не прослеживается. Однако в Харьковской области средняя стоимость за м² составляет сейчас 26 635 грн, и это на 5% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 1% меньше, чем в апреле этого года.

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