Рынок NFT-токенов с начала года обвалился на 97% — Finance.ua
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Рынок NFT-токенов с начала года обвалился на 97%

Финтех и Карты
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Рынок NFT-токенов с начала года обвалился на 97%
Рынок NFT-токенов с начала года обвалился на 97%
С начала этого года объемы торгов незаменимыми токенами (NFT) упали на 97%. С января по сентябрь этот показатель рухнул с $17 млрд до $466 млн.
Об этом говорится в исследовании аналитической компании Dune Analytics.
Как отмечает Bloomberg, результаты исследования рынка основываются на мониторинге крупнейших NFT-маркетплейсов: OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible, Foundation.
Рынок NFT-токенов с начала года обвалился на 97%
В сентябре аналитики зафиксировали около 42 тысяч трейдеров NFT, по пиковым показателям в марте их количество достигало 66 тысяч. По данным Bloomberg, длительная криптозима привела к падению общей капитализации индустрии на $2 трлн.
Первые признаки падения рынка NFT были отмечены еще весной. Если в конце января в сегменте NFT было 21296 продавцов, то в начале апреля — только 7210.
«Очевидно, что энтузиазм и интерес, который мы видели совсем недавно, исчезли. Я считаю, что мы достигли чего-то, что не имело достаточного запаса прочности», — уже тогда отмечал американский коллекционер цифрового искусства Пабло Родригес-Фрайле в интервью Reuters.

Как заработать на NFT

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