Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза — Finance.ua
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Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза

Недвижимость
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Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза
Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза
За 9 месяцев 2022 года нотариусы заверили 224 тысяч договоров купли-продажи недвижимости. Это в 2,7 раза меньше, чем в прошлом — за соответствующий период 2021 года нотариусы зафиксировали 598 тысяч договоров.
Ситуация несколько улучшилась в третьем квартале, однако 2022 год все еще остается провальным для рынка недвижимости.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Минюста.
Подавляющее большинство этих сделок касается купли-продажи квартир и жилых домов (28%) и земельных участков или паев (38%). Для сравнения: в 2021 году доля договоров купли-продажи квартир и жилых домов составляла 36%, а земельных участков и паев — 31% от общего количества заверенных сделок.
Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза
Покупки квартир и жилых домов в 2022 году упали почти в 3,5 раза: с 218 тысяч до 63 тысяч сделок. Провальным оказался ІІ квартал 2022 года. С апреля по май было заключено всего 9,4 тысяч договоров.
Ситуация с куплей-продажей земельных участков и паев лучше: количество сделок за 2022 год сократилось только вдвое. Если за три квартала прошлого года было заверено 183 тысячи договоров, то в этом году только 85 тысяч.
Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза
В самом провальном для рынка недвижимости втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч.
Рынок недвижимости за 9 месяцев упал почти в три раза
Стабильно неизменной остается лишь доля договоров, заверенных частными нотариусами — 94% от общего количества сделок.
По материалам:
Finance.ua
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