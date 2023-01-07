Рынок недвижимости в Дубае достиг рекордных значений — Finance.ua

Рынок недвижимости в Дубае достиг рекордных значений Сегодня 07:01 — Недвижимость

Рынок недвижимости в Дубае достиг рекордных значений

В Дубае активность рынка недвижимости в 2022 году достигла рекордных значений: было зафиксировано 88 028 транзакций по состоянию на ноябрь. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году показатель вырос почти на 32% (в 2021 году было зафиксировано 60 258 транзакций).

Как сообщает Gulf Business , ссылаясь на отчет Zeitgeist 2022 от портала Property Finder, в денежном выражении рынок недвижимости достиг $65,3 млрд, эта цифра выросла на 61% по сравнению с 2021 годом. Менеджер Property Finder Скотт Бонд указал, что на изменения поведения покупателей повлияла нестабильность рыночной конъюнктуры в 2022 году.

«Рынок продемонстрировал рекордные показатели благодаря растущему спросу, недавним событиям и инициативам, таким как чемпионат мира по футболу, „золотая виза“ и более масштабным попыткам перейти к цифровой экономике», — отметил эксперт.

По данным портала, наиболее востребованными в этом году оказались следующие районы Дубая: Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Jumeirah Village Circle, Jumeirah Beach Residences и Jumeirah Lakes Towers.

Как сообщалось, в Дубае, который считается одной из самых высоких технологий в мире, существует банальная проблема с канализационными стоками. Оказалось, что городская канализация не рассчитана на новые огромные небоскребы, поэтому многие высотки не были подключены к ливневым коммуникациям. Поэтому городские власти взялись за разработку новой системы, которая обещает быть самой передовой в мире. Грамотное управление сточными водами позволит увеличить производство до миллионов литров пригодной для орошения воды.

Нерухомі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.