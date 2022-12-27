Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк

Недвижимость
76
Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк
Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк
Рынок недвижимости в Украине находится в дисбалансе: арендные цены упали, а гривневые цены на продажу растут. Спрос очень слабый и очень нестабильный — он значительно зависит от ситуации с безопасностью.
Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова во время презентации отчета о финансовой стабильности.
«Мы традиционно делаем обзор рынка недвижимости. Сейчас он не создает угроз для финансовой стабильности, ведь объем ипотек очень умеренный. Вместе с тем мы отмечаем, что рынок находится в дисбалансе. Спрос очень слаб, очень медленно восстанавливается, и очень нестабилен — он значительно зависит от ситуации с безопасностью в регионах и для его восстановления необходимо существенное улучшение условий безопасности и окончание войны», — заявила Дадашова.

Читайте также: єОселя — кредит под 3%. Кто и как может получить льготную ипотеку

По ее словам, предложение на рынке появляется, однако завершается работа преимущественно на объектах, которые уже в завершающей стадии.
Пополнение рынка за счет объектов, находящихся на начальной стадии строительства, или нового строительства, в целом в дальнейшем будет замедляться, добавили в НБУ.
При этом заявленные цены продолжают расти, добавила Дадашова.
«И мы видим существенный дисбаланс между поведением цен на продажу, а также цен на аренду. Если арендные цены снизились и остаются низкими по сравнению с довоенными уровнями, то заявленные гривневые цены на продажу растут», — резюмировали в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.