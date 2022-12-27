Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк Сегодня 17:37 — Недвижимость

Рынок недвижимости находится в дисбалансе: спрос слабый и нестабильный — Нацбанк

Рынок недвижимости в Украине находится в дисбалансе: арендные цены упали, а гривневые цены на продажу растут. Спрос очень слабый и очень нестабильный — он значительно зависит от ситуации с безопасностью.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова во время презентации отчета о финансовой стабильности.

«Мы традиционно делаем обзор рынка недвижимости. Сейчас он не создает угроз для финансовой стабильности, ведь объем ипотек очень умеренный. Вместе с тем мы отмечаем, что рынок находится в дисбалансе. Спрос очень слаб, очень медленно восстанавливается, и очень нестабилен — он значительно зависит от ситуации с безопасностью в регионах и для его восстановления необходимо существенное улучшение условий безопасности и окончание войны», — заявила Дадашова.

По ее словам, предложение на рынке появляется, однако завершается работа преимущественно на объектах, которые уже в завершающей стадии.

Пополнение рынка за счет объектов, находящихся на начальной стадии строительства, или нового строительства, в целом в дальнейшем будет замедляться, добавили в НБУ.

При этом заявленные цены продолжают расти, добавила Дадашова.

«И мы видим существенный дисбаланс между поведением цен на продажу, а также цен на аренду. Если арендные цены снизились и остаются низкими по сравнению с довоенными уровнями, то заявленные гривневые цены на продажу растут», — резюмировали в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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