Рынок недвижимости, итоги 2022 года: первичный и вторичный рынок (инфографика) — Finance.ua

Рынок недвижимости, итоги 2022 года: первичный и вторичный рынок (инфографика) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Украинский маркетплейс DOM.RIA подвел итоги 2022 года и представил новый отчет собственного аналитического центра. В ходе исследования проанализированы спрос, предложение и цены на рынке недвижимости.

Первичный рынок

С 24 февраля и по состоянию на конец декабря, по данным DOM.RIA, в Украине введено в эксплуатацию 245 новостроек и 465 секций, из них в столице — 29 новостроек и 81 секция. Сейчас от общего количества новостроек в стране — 26,5% готовы.

По состоянию на конец декабря, около 72% — работающие отделы продаж новостроек. В Киеве этот показатель составляет 66%, а в области — 68%. В Харьковской области — это 7%, а в Одесской — 59%.

С 24 февраля и по состоянию на конец декабря пользователи DOM.RIA больше всего интересовались новостройками в Киеве — 19,3%, Львовской области — 15,3% и Винницкой области — 7,8%.

В рамках государственной программы єОселя новостройками по льготному кредиту больше всего интересовались в Киеве — 27,9%, во Львовской области — 16,2% и в Киевской области — 8,5%.

Цены

В этом году был зафиксирован рекордный рост цен в новостройках за последние несколько лет. Если сравнивать период декабря 2021 и 2022 годов, то цена в гривне на квардатный метр в Украине на первичном рынке выросла на 47%, сравнивая январь 2022 и декабрь 2022 — это 43%.

Наибольший показатель роста стоимости по сравнению с декабрем 2021 года зафиксирован в Закарпатской области — 90%, в Ивано-Франковской — 73%. В Киеве этот показатель составляет 39%, а в области — 25%. Один из существенных факторов, способствовавший росту — колебания курса валют.

Вторичный рынок: продажа

Вторичный рынок в течение года имел существенно другие тенденции, отличающие его от первоначального. Этот рынок стал более чувствительным к происходящему в стране, что сразу отразилось на ценах.

Что касается спроса, то пользователи DOM.RIA больше всего интересовались продажей вторичного жилья в столице — это 21%, далее довольно популярно жилье в Виннице — 10,7% и в Одессе — 9,8%.

Наибольший спрос на вторичное жилье был в январе и феврале до 24 числа. После полномасштабного вторжения по поискам вторичного жилья лидирует сентябрь.

По предложению в большинстве областей Украины зафиксировано падение. Незначительный рост предложений был в Киеве и Винницкой области. Существенно выросли предложения на Закарпатье и Сумщине.

Цены

Если сравнивать декабрь 2021 и 2022 гг., согласно данным DOM.RIA, в Киеве цена на однокомнатную квартиру на вторичном рынке упала на 29%, а в области немного выросла — на 5%. Максимальный рост стоимости однокомнатного вторичного жилья — в Закарпатской области — на 43,8%.

По состоянию на декабрь 2022 года в Киеве однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 79969 долларов США, в области — за 42819 долларов США. На Львовщине средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 54 911 долларов США, в Одесской области — 43 707 долларов США, а на Закарпатье — 42 955 долларов США.

Сравнивая декабрь 2021 и 2022 года, в некоторых областях наблюдается спад цены, в основном это восток, южный регион и Киевщина. Выросла цена в центре и на западе.

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