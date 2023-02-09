Рынок небанковских услуг сократился в январе: некоторых участников исключили принудительно (инфографика) — Finance.ua

Рынок небанковских услуг сократился в январе: некоторых участников исключили принудительно (инфографика) Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

В январе текущего года количество участников небанковского денежного рынка уменьшилось с 1459 до 1436. Количество банков не поменялось и составило 67.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«В реестр включена одна финансовая компания. В то же время из реестров исключены 24 участника рынка небанковских финансовых услуг: 14 финансовых компаний, два ломбарда, один кредитный союз и одна лизинговая компания исключены из реестров добровольно, а другие три финансовые компании, два ломбарда и один кредитный союз — принудительно», — говорится в сообщении.

Также 38 финансовым компаниям, двум ломбардам, одному кредитному союзу и одной лизинговой компании аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а трем финансовым компаниям — принудительно (как мера воздействия). Остальным 14 финансовым компаниям аннулирована часть лицензий добровольно.

Инфографика: НБУ

В течение января возобновлено действие лицензий 10 финансовым компаниям, двум ломбардам и пяти лизинговым компаниям.

По состоянию на 31 января на небанковском рынке работали 116 страховщиков non-life (по сравнению с декабрем 2022 количество не изменилось) и 12 life-страховщиков (количество не изменилось), 179 ломбардов (было 183), 160 кредитных союзов (было 16 лизинговых компаний (было 98), 744 финансовых компаний (было 760), 61 страховой брокер (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 23 небанковских финансовых группы (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 38 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами. Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди них 3 банка — эмитенты электронных денег. В число других субъектов, действующих на платежном рынке, входят 40 коммерческих агентов и 35 технологических операторов платежных услуг.

В январе в Национальный банк поступил 431 запрос участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 232. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) — 94, страховщикам — 68, платежным учреждениям — 37.

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