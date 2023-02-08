НБУ отнес АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных — Finance.ua

НБУ отнес АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных. Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, следовательно, отнесение АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Об этом сообщили в НБУ.

Соответствующее решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка после отнесения его к категории проблемных. А также, учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового положения этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО «Банк Форвард» капитализации.

24 ноября 2022 года Правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории проблемных. Основанием для такого решения стало установление факта осуществления АО «Банк Форвард» рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка, что создает в будущем риск уменьшения его регулятивного капитала и нарушения установленных Национальным банком экономических нормативов капитала.

С момента отнесения банка к категории проблемных его финансовое положение существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения. Это, со своей стороны, представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка.

Каждый вкладчик АО «Банк Форвард» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины О системе гарантирования вкладов физических лиц". В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 года составляет 1 535,6 млн грн.

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Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

Справка Finance.ua:

конечным бенефициарным собственником АО «БАНК ФОРВАРД» является гражданин рф Рустам Тарико. Указом Президента Украины в октябре 2022 г. введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Р. Тарико применены персональные санкции.

Українські Новини По материалам:

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