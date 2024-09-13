Рынок финансовых услуг за месяц покинули 17 компаний — Finance.ua
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Рынок финансовых услуг за месяц покинули 17 компаний

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Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось до 946 с 963 в июле.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
С украинского рынка финансовых услуг за июль ушли 17 компаний. В июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае — 31 компания.
Количество банков в августе не изменилось — 62. Также на небанковский рынок вышла госкомпания АО «Фонд декарбонизации Украины».
По состоянию на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 525 финансовых компаний (было 537)
  • 66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик с особым статусом
  • 114 ломбардов (без изменений)
  • 111 кредитных союзов (было 114)
  • 1 лизингодатель (без изменений)
  • 42 страховые брокеры (было 40)
  • 75 коллекторских компаний (без изменений).
Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).
На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Число поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают: 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, обладающих правом предоставлять платежные услуги, один банк-эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
По материалам:
Економічна Правда
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