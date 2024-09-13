Рынок финансовых услуг за месяц покинули 17 компаний — Finance.ua

Рынок финансовых услуг за месяц покинули 17 компаний Сегодня 10:33

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось до 946 с 963 в июле.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С украинского рынка финансовых услуг за июль ушли 17 компаний. В июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае — 31 компания.

Количество банков в августе не изменилось — 62. Также на небанковский рынок вышла госкомпания АО «Фонд декарбонизации Украины».

По состоянию на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:

525 финансовых компаний (было 537)

66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик с особым статусом

114 ломбардов (без изменений)

111 кредитных союзов (было 114)

1 лизингодатель (без изменений)

42 страховые брокеры (было 40)

75 коллекторских компаний (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).

На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Число поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают: 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, обладающих правом предоставлять платежные услуги, один банк-эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.