Рынок б/у авто в Украине: какова суммарная стоимость автомобилей, которые украинцы предлагают к продаже — Finance.ua

Рынок б/у авто в Украине: какова суммарная стоимость автомобилей, которые украинцы предлагают к продаже Вчера 16:12 — Личные финансы

Рынок б/у авто в Украине: какова суммарная стоимость автомобилей, которые украинцы предлагают к продаже

Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины живет и постепенно восстанавливается. С начала года украинцы продавали в Интернете легковые автомобили стоимостью $15,4 миллиарда долларов. Из них $11,3 миллиарда уже с начала полномасштабной войны. Таким образом, сегодня «денежный» объем вторичного автомобильного рынка составляет около $2 миллиардов ежемесячно.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua.

Финансовая динамика авторынка

Помесячное изменение совокупной стоимости легковых автомобилей, которые украинцы продавали в интернете, полностью соответствует количественным показателям: чем больше объявлений публиковали — тем больше суммарная стоимость всех автомобилей в продаже, и наоборот.

В «довоенном» январе украинцы предлагали к продаже подержанных автомобилей суммарной стоимостью $2,3 миллиарда.

Меньше всего автомобилей зафиксировали в продаже после начала полномасштабного вторжения россии в Украину: в марте. Тогда же был зафиксирован самый низкий финансовый показатель объема рынка в 2022 году: 1,1 миллиарда долларов. В апреле украинский авторынок начал восстанавливаться: в продаже легковых машин было уже на 1,7 миллиарда долларов.

Больше всего автомобилей украинцы продавали в интернете в мае: суммарная стоимость легковых автомобилей составила $2,5 миллиарда. Рекордный показатель стал следствием действия так называемого «нулевого растаможивания»: во-первых, на рынок попали «свежепригнанные» машины; во-вторых, украинцы продавали подержанные автомобили, на замену которым привозили легковушку из-за границы.

В июне совокупная стоимость автомобилей в продаже снизилась до $2 миллиардов, в июле выросла до $2,3 миллиарда, а в августе снова упала до $1,8 миллиарда.

Ситуация в регионах

По итогам первых 8 месяцев непростого 2022 года, если измерять в совокупной стоимости авто, самое большое предложение в Киевской области и Киеве: суммарно $3,6 миллиарда. Это — 23,1% от общей стоимости всех автомобилей, опубликованных на сайтах объявлений в течение этого периода.

На втором месте разместилась Львовская область. Там общая стоимость легковых автомобилей составила $1,5 миллиарда. Такой показатель позволил занять около 10% объема финансового рынка.

Инфографика Института исследований авторынка

Что изменилось с началом войны

Картина украинского авторынка существенно изменилась после полномасштабного вторжения россии. Существенно изменились доли регионов в структуре продаж легковушек в интернете как количественно, так и финансово. Если сравнивать доли регионов в совокупной стоимости автомобилей в продаже в январе и августе, больше всего прибавила Львовская область: +26,2%.

Существенно выросла финансовая доля Хмельницкой области (+20,1%). Киев и Киевщина прибавили себе +15,8%, а суммарная стоимость автомобилей в Винницкой области выросла на +15,1%. В большую сумму эксперты оценивают и продаваемые машины в Одесской области — на +9% больше.

Также финансовая доля возросла и в других областях:

Закарпатская — +7,9%;

Черкасская — +7,1%;

Кировоградская — +6,7%;

Полтавская — +6,5%;

Днепропетровская — +6,1%;

Черновицкая — +5,6%;

Тернопольская — +4,3%.

Более или менее стабильной ситуация осталась Ровенской (+2,0%), Житомирской (+1,1%), Ивано-Франковской (-0,8%) и Волынской областях (-1,1%).

Больше всего финансово авторынок «просел» на Херсонщине: там совокупная стоимость автомобилей в продаже снизилась на −84,8%. На втором месте снизу — продающиеся в Донецкой области автомобили: их суммарная стоимость на −70,6% ниже, чем в январе. Наполовину (-50,5%) сократилась финансовая доля Харьковской области.

Также существенное падение эксперты зафиксировали в следующих областях:

Сумская — −11,8%;

Черниговская — 12,5%;

Запорожская — 29,6%;

Луганская — −46,6%;

Николаевская — 47,0%.

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