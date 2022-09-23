Автозаполнение договора с помощью "Дія": новая функция Finance.ua Страхование — Finance.ua

Автозаполнение договора с помощью "Дія": новая функция Finance.ua Страхование Вчера 15:40 — Страхование

Автозаполнение договора с помощью "Дія": новая функция Finance.ua Страхование

Достаточно иметь соответствующие цифровые документы (ID-карту или загранпаспорт) в приложении «Дія» и при оформлении договора страхования выбрать вариант Автозаполнения через «Дія». Далее приложение попросит вас подписать запрос на предоставление копии вашего цифрового документа с помощью «Дія.Підпис». Несколько кликов — и данные для оформления договора отправляются Finance.ua.

Функция экономит время украинцев, облегчает сам процесс приобретения страховых полисов и в который раз доказывает, что Украина — цифровое государство!

Для того чтобы автозаполнение сработало, клиенту нужно иметь «Дія.Підпис» — квалифицированную электронную подпись, которую можно использовать для подписания документов в приложении «Дія» и онлайн. Если у вас нет «Дія.Підпис» — вам предложат ее создать в процессе автозаполнения договора. Для этого нужно подтвердить личность через проверку по фото и придумать 5-значный код.

Сейчас уже более половины клиентов Finance.ua Страхование выбирают автозаполнение через «Дія», оформляя договоры. Функция доступна при заказе полисов: Зеленая карта и Туристическое (медицинское) страхование.

Данные также можно вносить вручную.

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