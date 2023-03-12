Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине — Finance.ua
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Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине

Личные финансы
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Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине
Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине
Зимой предложения аренды жилья значительно выросли по сравнению и с осенним, и с прошлогодним периодами.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dom.Ria.
«Рассматривая осенний и зимний периоды, в столице сократилось предложение арендного жилья на 31%. Значительно выросло предложение на Полтавщине — на 87% и на Львовщине 67,6%», — говорится в сообщении.
Если анализировать аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, количество предложений аренды возросло почти по всей Украине. В столице на 114%, на Сумщине на 146%, а на Львовщине на 185%.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
По состоянию на конец февраля самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 15 978 грн, что на 19,5% меньше, чем в феврале прошлого года.
Во Львовской области в среднем арендовать однокомнатную квартиру можно за 15 966 грн, и это на 53,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области — 2 671 грн, что на 47,6% меньше, чем в феврале прошлого года.
Стоит отметить, что в столице в течение зимы стоимость аренды однокомнатной квартиры росла. По сравнению с декабрем в феврале выросла на 16%, а по сравнению с январем — на 2,6% больше.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
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По материалам:
Finance.ua
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