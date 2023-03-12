Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине — Finance.ua

Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине Сегодня 12:31 — Личные финансы

Рынок аренды жилья: как изменились цены на квартиры в Украине

Зимой предложения аренды жилья значительно выросли по сравнению и с осенним, и с прошлогодним периодами.

Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dom.Ria

«Рассматривая осенний и зимний периоды, в столице сократилось предложение арендного жилья на 31%. Значительно выросло предложение на Полтавщине — на 87% и на Львовщине 67,6%», — говорится в сообщении.

Если анализировать аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, количество предложений аренды возросло почти по всей Украине. В столице на 114%, на Сумщине на 146%, а на Львовщине на 185%.

Инфографика: Dom.Ria

По состоянию на конец февраля самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 15 978 грн, что на 19,5% меньше, чем в феврале прошлого года.

Во Львовской области в среднем арендовать однокомнатную квартиру можно за 15 966 грн, и это на 53,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инфографика: Dom.Ria

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области — 2 671 грн, что на 47,6% меньше, чем в феврале прошлого года.

Стоит отметить, что в столице в течение зимы стоимость аренды однокомнатной квартиры росла. По сравнению с декабрем в феврале выросла на 16%, а по сравнению с январем — на 2,6% больше.

Инфографика: Dom.Ria

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.