Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами — Finance.ua
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Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами

Недвижимость
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Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами
Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами, www.freepik.com
По состоянию на 15 августа количество соискателей квартир в аренду восстановилось на 100%, если сравнивать с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля. Количество соискателей составило 90% довоенного уровня.
Об этом свидетельствует статистика bird.
Как изменились цены в середине августа:
  • медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепились на отметке 9000 грн. К концу февраля она составляла 13 000 грн в месяц;
  • медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросли на 20% — до 15 000 грн, а еще месяц назад цена составляла 12 500 грн;
  • с трехкомнатными квартирами похожая ситуация — прирост медианы цены составляет 24,5%. Сейчас такую квартиру можно снять за 24900 грн. До 24 февраля подобное жилье стоило 46 100 грн.
Инфографика: bird
Инфографика: bird

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Недвижимость, нынешним летом количество свободных квартир в столице и области превышает статистику прошлого года. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья;
  • вследствие падения рынка инвестиционного жилья цены на недвижимость осенью упадут на 20%, считает аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.
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По материалам:
Finance.ua
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