Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами Сегодня 13:01 — Недвижимость

Рынок аренды квартир в Киеве восстановился до довоенного уровня — что с ценами, www.freepik.com

По состоянию на 15 августа количество соискателей квартир в аренду восстановилось на 100%, если сравнивать с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля. Количество соискателей составило 90% довоенного уровня.

Об этом свидетельствует статистика bird.

Как изменились цены в середине августа:

медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепились на отметке 9000 грн. К концу февраля она составляла 13 000 грн в месяц;

медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросли на 20% — до 15 000 грн, а еще месяц назад цена составляла 12 500 грн;

с трехкомнатными квартирами похожая ситуация — прирост медианы цены составляет 24,5%. Сейчас такую квартиру можно снять за 24900 грн. До 24 февраля подобное жилье стоило 46 100 грн.

Инфографика: bird

Справка Finance.ua:

по данным OLX Недвижимость, нынешним летом количество свободных квартир в столице и области превышает статистику прошлого года. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья;

вследствие падения рынка инвестиционного жилья цены на недвижимость осенью упадут на 20%, считает аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.

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