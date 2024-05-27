Рынок алюминия оказался в эпицентре столкновения между крупнейшими трейдерами и банками — Finance.ua

Рынок алюминия оказался в эпицентре столкновения между крупнейшими трейдерами и банками Сегодня 22:28

На рынке алюминия столкнулись крупнейшие трейдеры и банки мира, в результате которого из рук в руки переходит металл на сумму более 1 миллиарда долларов, а на складах Лондонской биржи металлов образуются длиннющие очереди.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сырьевой гигант Trafigura Group: за последние недели поставил на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) огромные объемы алюминия, при этом заявляя о своих пессимистических прогнозах.

Не считая того, банки и хедж-фонды, включая Squarepoint Capital LLP, Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., в ответ скупили металл Trafigura и заказали его обратно из складской системы, по словам осведомленных людей, передает Bloombeg.

Это привело к значительным изменениям в распределении мировых запасов алюминия в то время когда прогнозируют его дефицит в будущем.

Trafigura накапливала запасы алюминия в Порт-Кланге в течение последнего года, большая часть которого поступала из Индии, где у торгового дома есть крупные контракты с поставщиками.

Но никто на более широком рынке алюминия не знал точно, что Trafigura будет делать с этим металлом.

За последние две недели около 650 000 тонн алюминия, находившихся в Порт-Кланг, были внезапно переведены на ЛБМ на условиях варранта (ценная бумага, дающая право на покупку некоторого количества акций компании в любое время до завершения действия контракта по определенной цене).

Аналитик Генри Ван спрогнозировал падение цен на алюминий, заявив, что сейчас наблюдается «очень мрачная картина спроса», и отметив недавние перезапуски металлургических заводов.

В краткосрочной перспективе покупатели алюминия в Порт-Кланг, скорее всего, будут использовать его для так называемых финансовых сделок — будут содержать физический алюминий и продавать фьючерсы по более высоким ценам. Но в долгосрочной перспективе наибольшую выгоду торговля принесет, если физический рынок сузится до уровня, позволяющего отгружать алюминий реальным покупателям с получением прибыли.

Економічна Правда По материалам:

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