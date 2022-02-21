Рынки падают. Покупать или продавать? — Finance.ua

Рынки падают. Покупать или продавать?

Сегодня 16:50

24 февраля состоится бесплатный вебинар по теме инвестиций «Рынки падают. Покупать или продавать? Как сформировать сбалансированный прибыльный инвестиционный портфель».

Почему это актуально? Сейчас мы наблюдаем стремительное падение стоимости акций, криптовалют и других материальных ценностей, и это вызывает вполне естественное желание избавиться от таких активов, пока они еще чего-то стоят. И это звездное время для настоящих профессионалов инвестиционного бизнеса, радостно скупающих такие потенциальные ценности.

Не стоит поддаваться паническим настроениям. Сегодняшний застой — явление временное, что скоро пройдет и оставит после себя горький привкус разочарования у тех, кто подвергся тревожному порыву и лишился ценных инвестиций. А некоторые облегченно выдохнут, что продали неприбыльные финансовые активы.

Что продавать, а что оставить как перспективное вложение? На какие активы цена возрастет завтра, а что выпадет из списков ценностей финансового рынка? Как отличить ценность от хлама?

Вебинар поможет всем слушателям сориентироваться в нынешней финансовой ситуации, не поддаться панике и сформировать сбалансированный прибыльный инвестиционный портфель.

На вебинаре ответим на следующие вопросы:

Как не потерять деньги во время массовой паники?

Какие секторы экономики будут интересны инвесторам в 2022 году?

Как долго продлится коррекция рынка?

Как работает «саванна» фондовых рынков?

Когда покупать/продавать ценные бумаги?

Важны ли сигналы рынка, показывающие его реальное состояние?

Блокчейн и криптовалюта как современный вид инвестиций.

Наши спикеры — это ведущие финансовые эксперты с практическим опытом успешных инвестиций, которые радостно поделятся своими знаниями:

Основатель First Kyiv Investment Club — Иван Компан;

Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S — Эрик Найман;

Управляющий директор и партнер Blackshield Capital, член CEO Club — Сергей Жуйков.

Когда: 24 февраля, начало в 16.00. Продолжительность: 1 час.

Участие бесплатно при условии регистрации.

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