Рынки падают. Покупать или продавать? — Finance.ua
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Рынки падают. Покупать или продавать?

Сегодня 16:50
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24 февраля состоится бесплатный вебинар по теме инвестиций «Рынки падают. Покупать или продавать? Как сформировать сбалансированный прибыльный инвестиционный портфель».
Почему это актуально? Сейчас мы наблюдаем стремительное падение стоимости акций, криптовалют и других материальных ценностей, и это вызывает вполне естественное желание избавиться от таких активов, пока они еще чего-то стоят. И это звездное время для настоящих профессионалов инвестиционного бизнеса, радостно скупающих такие потенциальные ценности.
Рынки падают. Покупать или продавать?
Не стоит поддаваться паническим настроениям. Сегодняшний застой — явление временное, что скоро пройдет и оставит после себя горький привкус разочарования у тех, кто подвергся тревожному порыву и лишился ценных инвестиций. А некоторые облегченно выдохнут, что продали неприбыльные финансовые активы.
Что продавать, а что оставить как перспективное вложение? На какие активы цена возрастет завтра, а что выпадет из списков ценностей финансового рынка? Как отличить ценность от хлама?
Вебинар поможет всем слушателям сориентироваться в нынешней финансовой ситуации, не поддаться панике и сформировать сбалансированный прибыльный инвестиционный портфель.
На вебинаре ответим на следующие вопросы:
  • Как не потерять деньги во время массовой паники?
  • Какие секторы экономики будут интересны инвесторам в 2022 году?
  • Как долго продлится коррекция рынка?
  • Как работает «саванна» фондовых рынков?
  • Когда покупать/продавать ценные бумаги?
  • Важны ли сигналы рынка, показывающие его реальное состояние?
  • Блокчейн и криптовалюта как современный вид инвестиций.
Наши спикеры — это ведущие финансовые эксперты с практическим опытом успешных инвестиций, которые радостно поделятся своими знаниями:
  • Основатель First Kyiv Investment Club — Иван Компан;
  • Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S — Эрик Найман;
  • Управляющий директор и партнер Blackshield Capital, член CEO Club — Сергей Жуйков.
Когда: 24 февраля, начало в 16.00. Продолжительность: 1 час.
Участие бесплатно при условии регистрации.

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По материалам: Finance.UA
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