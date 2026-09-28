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На таможне в посылках из США обнаружили технику Apple на 1 млн грн

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Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен
Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен, customs.gov.ua
На таможенном посту «Львов-почтовый» в международных почтовых отправлениях из США обнаружили 35 единиц техники Apple, которые не были указаны в таможенных декларациях. Посылки были адресованы гражданам Украины, а общая стоимость незадекларированной техники составляет около 1 млн. грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Нарушения выявили работники Координационно-мониторинговой таможни при анализе предварительной информации о международных почтовых отправлениях. Дальнейший таможенный осмотр показал несоответствие между заявленными и фактически перемещаемыми товарами.
Посылки были адресованы гражданам Украины
Посылки были адресованы гражданам Украины, customs.gov.ua

Какую технику обнаружили в посылках

Среди обнаруженной техники: 17 планшетов iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуков MacBook Pro и 1 MacBook Air.
Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 в. 473 Таможенного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
Apple
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