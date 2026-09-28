На таможне в посылках из США обнаружили технику Apple на 1 млн грн

На таможенном посту «Львов-почтовый» в международных почтовых отправлениях из США обнаружили 35 единиц техники Apple, которые не были указаны в таможенных декларациях. Посылки были адресованы гражданам Украины, а общая стоимость незадекларированной техники составляет около 1 млн. грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Нарушения выявили работники Координационно-мониторинговой таможни при анализе предварительной информации о международных почтовых отправлениях. Дальнейший таможенный осмотр показал несоответствие между заявленными и фактически перемещаемыми товарами.

Посылки были адресованы гражданам Украины, customs.gov.ua

Какую технику обнаружили в посылках

Среди обнаруженной техники: 17 планшетов iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуков MacBook Pro и 1 MacBook Air.

Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен.