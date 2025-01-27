Рыбный промысел в Антарктике: у украинских судов — рекордный вылов за 3 года Сегодня 07:13 — Казна и Политика

В 2024 году украинские суда добыли 19 980 тонн ценных антарктических биоресурсов. Это на 54% больше, чем в 2023 году (12 945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Результаты вылова 2024 года — 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн антарктических клыкачей.

На промысел работали пять судов под государственным флагом Украины:

«SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» и «MARIGOLDS» — клыкачевая кампания;

«MORE SODRUZHESTVA» — ловля антарктического криля.

Субъекты рыбного хозяйства уплатили более 7,2 миллиона в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов. Это на 1,1 миллиона больше, чем в 2023 году.

Економічна Правда По материалам:

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