Рыбный промысел в Антарктике: у украинских судов — рекордный вылов за 3 года — Finance.ua
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Рыбный промысел в Антарктике: у украинских судов — рекордный вылов за 3 года

Казна и Политика
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В 2024 году украинские суда добыли 19 980 тонн ценных антарктических биоресурсов. Это на 54% больше, чем в 2023 году (12 945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Результаты вылова 2024 года — 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн антарктических клыкачей.
На промысел работали пять судов под государственным флагом Украины:
«SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» и «MARIGOLDS» — клыкачевая кампания;
«MORE SODRUZHESTVA» — ловля антарктического криля.
Субъекты рыбного хозяйства уплатили более 7,2 миллиона в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов. Это на 1,1 миллиона больше, чем в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
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