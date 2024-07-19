Ряд облэнерго нарушает правила отключения света, — регулятор — Finance.ua
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Ряд облэнерго нарушает правила отключения света, — регулятор

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Государственная инспекция энергетического надзора Украины проверяет применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже прошли проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора.
В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.
По данным инспекции, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Так, в Житомирской области работниками облэнерго создавались препятствия работе инспекторов в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.
В Днепропетровской области увеличены в несколько раз сроки применения ГПО и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Запитка некоторых потребителей может происходить позже установленного срока, поэтому обесточивание длится более 7 часов. В то же время в городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГБО.
Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине не подлежащей отключению мощности. Соответственно, другим потребителям выпадает чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии, сообщили в Госэнергонадзоре.
Что касается Житомирской области, то инспекцией зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК «Укрэнерго» о введении ГПО. На подстанциях систематически не полностью отключались все очереди и присоединения очередей в графиках. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения начались диспетчером по прибытии инспектора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами.
«Выявленные факты приводили к увеличению социального напряжения и количеству обращений и жалоб граждан. По результатам проверок даны предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы», — говорится в сообщении.
Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начинает проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.
По материалам:
УНІАН
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